الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

سائق ألقى عليهما مياه نار، إصابة ربة منزل ورضيعها بحروق بالقليوبية

اصابة ربة منزل ورضيعها
اصابة ربة منزل ورضيعها بالقليوبية، فيتو

أصيبت ربة منزل ونجلتها الطفلة عمرها عامان بتشوهات نتيجة قيام سائق بالقاء مية نار عليهما حال استقلالهما توك توك على طريق قرية سندبيس – قها دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم نقلهما الى المستشفى والقبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية بورود إشارة من المستشفى بوصول "نهلة ف ع " 26 سنة مصابة بحروق فى الوجه والجسم، ونجلتها " ليلى " ا ع " عمرها عامان مصابة بحروق شديدة بالوجه والذراعين والجسم.


وانتقلت قوة أمنية وبسؤالهما أفادت الأم أنها أثناء استقلالها توك للذهاب إلى مدينة قها فوجئت بقيام شخص بإلقاء جردل مملوء بـ مية نار عليهما ما أدى إلى إصابتهما.


نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم ويدعى "ا ف ا " سائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه كان يقصد سيدة أخرى ولكن اختلط عليه الأمر فقام بإلحاق الضرر بالمجنى عليها ونجلتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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