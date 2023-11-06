السيسي يبحث مع رئيس جنوب السودان تعزيز التعاون السياسي والأمني

أكد الرئيس السيسي أنه بحث مع سيلفا كير رئيس جنوب السودان تعزيز التعاون السياسى والأمنى.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه رغم التحديات والظروف الصعبة التى تواجه المنطقة فإن مصر لم تدخر جهدا لدعم جنوب السودان مؤكدا مصر من أجل تحقيق السلام فى جنوب السودان كما أن مصر تدعم الحكومة لتلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية مضيفا أنه بحث مع سيلفا كير التعاون السياسى والأمنى.

Advertisements

وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك أن المباحثات كانت مثمرة وعكست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.



وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية جنوب السودان.

كما عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات قمة مع نظيره الجنوب سوداني لتعزيز العلاقات وبحث تطورات القضايا الإقليمية والإقليمية.

وفي سياق آخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا من السيدة "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع، وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلًا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشددًا على المسئولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي، ومؤكدًا في هذا السياق رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.