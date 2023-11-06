نجار يلقى عاملا من أعلى عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر

أقدم نجار على إلقاء عامل من أعلى عقار تحت الإنشاء بسبب خلافات العمل بينهما بمدينة بدر.



تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بمحافظة الشرقية "مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلى")، ولا يمكن استجوابه إثر سقوطه من علو.

وبالانتقال وسؤال (عامل - مقيم محافظة الشرقية) قرر بأنه حال تواجده صحبة المصاب بعمله بعقار

" تحت الإنشاء " كائن بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين المصاب وآخر (نجار - مقيم محافظة المنيا) بسبب خلافات بينهما حول العمل قام على إثرها الأخير بدفع المصاب من أعلى الصبة الخرسانة بالطابق الثانى.

مما أدى لسقوطه على المسطح الأرضى ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.