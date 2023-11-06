الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على 6 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة بالبساتين والخليفة ومدينة بدر(صور)

القبض على 6 عاطلين
القبض على 6 عاطلين بحوزتهم مخدرات واسلحة، فيتو

 شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملة أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وضبط المتاجرين فيها.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة البساتين  وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سيارة – أدوات تصنيع - ميزان حساس).

كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر– فرد "روسى" - بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية– سلاح أبيض " سكين"- مبلغ مالى).

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ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام – مبلغ مالى) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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الاتجار بالمواد المخدرة الأجهزة الأمنية بالقاهرة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة مسحوق الهيروين

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