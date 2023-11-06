القبض على 6 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة بالبساتين والخليفة ومدينة بدر(صور)
شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملة أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وضبط المتاجرين فيها.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سيارة – أدوات تصنيع - ميزان حساس).
كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر– فرد "روسى" - بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية– سلاح أبيض " سكين"- مبلغ مالى).
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام – مبلغ مالى) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.