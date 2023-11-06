طالب يقتل زميله خلال مشاجرة أثناء حفل زفاف في أسوان
أقدم طالب على قتل زميله طعنا بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما اثناء حفل زفاف بأسوان.
تلقى مركز شرطة أسوان بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (طالب – مقيم بدائرة المركز) وبها جرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.
وبالفحص وبسؤال شقيقه ( عاطل - مقيم بذات العنوان ) قرر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفـى و( طالب آخر - مقيم بذات الناحية) حال تواجدهما بحفل زفاف بدائرة مركز شرطة أسوان، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالنيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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