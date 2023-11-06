طلاب برنامج هندسة المياه بعين شمس يحصدون المركز الأول كأفضل مشروع تخرج
فاز طلاب برنامج هندسة المياه والمنشآت الهيدروليكية بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالمركز الأول بمسابقة افضل مشروع تخرج التي تعقد على هامش مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه السادس الذي عقد من 29 اكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 وذلك تحت رعاية ا.د عمر الحسيني عميد الكلية، حيث فاز الفريق بالمركز الأول مناصفة مع فريق هندسة جامعة القاهرة نافس الفريق 23 فريقًا من 9 جامعات بمشاريع تخرج مبتكرة في جميع تخصصات هندسة المياه والمشروع الفائز بأسم "التنمية المستدامة لمنطقة سفاجا ضمن المشروع القومي لتنمية المثلث الذهبي".
وقام الطلبة بإعداد الدراسات والتصميمات المتكاملة لمصادر المياه بمنطقة سفاجا وشبكات مرافق المياه المتكاملة واعمال الحماية ضد السيول بالمنطقة إلى جانب تصميم ميناء سفاجا الجديد.
وتم تكريم الطلبة من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وايضا من رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر المشارك في تنظيم المؤتمر هذا العام.
جدير بالذكر أن هذا هو العام السادس علي التوالي الذي يحقق فيه طلبة المشروع واحد من المراكز الثلاث الاولي بالمسابقة منذ بداية إقامة اسبوع القاهرة للمياه.
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