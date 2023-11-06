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أخبار مصر

داليا إبراهيم قائما بعمل عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس

داليا ابراهيم، فيتو
داليا ابراهيم، فيتو

أصدر الأستاذ الدكتور محمد ضياء رئيس  جامعة عين شمس قرارًا بقيام الأستاذة الدكتورة داليا إبراهيم محمد إبراهيم القرشي وكيل كلية طب الاسنان لشئون الدراسات العليا والبحوث بأعمال عميد الكلية اعتبارا من  ٥/۲۰۲۳/۱۱؛ بجانب عملها ولحين تعيين عميد للكلية.

وافتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات الأسبوع التوظيفى للجامعة "Career Week 2023" في نسخته الثانية، والذي ينظمه مركز التوظيف، وذلك بحضور د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف،  د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي،.د. ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين، وعددا من عمداء ووكلاء الكليات ومديري المراكز.

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رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات الأسبوع التوظيفى للجامعة  " Career Week 2023 " في نسخته الثانية

وتقدم د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بالشكر للدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الفترة الانتقالية التى تولت خلالها القيام بأعمال رئيس جامعة عين شمس، كما تقدم بالشكر للقائمين على هذا الحدث الهام والذي يربط طلاب وخريجى الجامعة مع الشركات المحلية والعالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدي نخبة من الخبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

وأشاد بدور مركز التوظيف، والذي يعمق روح الإنتماء بين الطالب وجامعته، حيث يقدم له فرص تدريبية وفرص عمل، مما يشعره أن الجامعة لم تمده بالخبرات الأكاديمية فحسب لكنها دعمته أيضا بالخبرات العملية لبناء مستقبله.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أنه علي مركز التوظيف أن يحرص علي الحصول علي رجع الصدى باستمرار من شركات التوظيف المختلفة لسد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل، بتحديث بعض المقررات الدراسية لتهيئة الطلاب لسوق العمل، وتنمية مهاراتهم بالدورات التدريبية المختلفة.

واستهلت أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلمتها بتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين علي تولي سيادته رئاسة الجامعة، متمنية لسيادته التوفيق والسداد، كما تقدمت بالشكر لكافة القائمين علي الأسبوع التوظيفي، والذي يمثل حلقة ضمن سلسلة من الأنشطة التى تقدمها الجامعة لربط الطالب والخريج بسوق العمل.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات الأسبوع التوظيفي Career Week 2023

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جامعة عين شمس التعليم العالي الدكتور احمد عبد العزيز رئيس جامعة عين شمس طب الأسنان عميد كلية طب الاسنان وزير التعليم العالي

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