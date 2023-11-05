الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ضبط مخالفات تحويل عقار سكني لمحلات تجارية ببولاق الدكرور (صور)

ضبط مخالفات تحويل
ضبط مخالفات تحويل عقار سكني لمحلات تجارية ببولاق، فيتو

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور من ضبط مخالفة تحويل عقار سكني إلى محال تجارية  بالعنوان ٤ شارع منصور الصناديلى المتفرع من شارع فيصل، وقد تم إزالة المخالفة وإعادة الشىء لأصله ببناء الحائط مرة أخرى وتم تحرير المحضر اللازم وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وجاري المتابعه لعدم تكرار المخالفة.

ضبط وإزالة مخالفات بناء شدة خشبية 
 

وشملت الحملات ضبط وإزالة مخالفات بناء شدة خشبية لإقامة سقف روف مخالف بالعقار رقم ١٢٤ بـ قطاع هضبة الأهرام وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين تم غلق وتشميع كافيه دهب بالعقار رقم ٣٩٥ أ قطاع هضبة الأهرام وذلك للتعدي على الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء على مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
 


كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت شوارع المدرسة وأحمد ماهر وسعد زغلول والصناديلي والغرفة التجارية والمحطة والاهرام من ميدان الجيزة والبحر الأعظم وجزيرة الدهب والمحطة والمدبح القديم وربيع الجيزي أمام المجمع.

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وأسفرت الحملات عن رفع حوالي ٥٠٠ حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية والتحفظ على عدد 8 توك توك لمخالفتهم للسير عكس الاتجاه وفي غير الأماكن المخصصة لهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام على مدار اليوم.


قطاع إشغالات المنيرة
 

وشن مسؤولو قطاع إشغالات إمبابة حملة أسفرت عن إزالة 2 كشك مخالف ومصادرة عربة كارو قبل الشروع فى إلقاء المخلفات وكلبشة السيارات الانتظار الخاطئ ومصادرة 250 إشغالًا ثابتًا أو متحركًا.

كما قام قطاع إشغالات المنيرة الغربية برفع السيارات المتهالكة بشوارع القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعة السيد أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الإشغالات لتوفير رصيف أمن وتسهيل حركة المرور.

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الصناديلي الغرفة التجارية المنيرة الغربية حي جنوب الجيزة حي بولاق الدكرور حي شمال الجيزة

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