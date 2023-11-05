الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حملة لرفع التعديات بالمنيل استجابة لشكاوى المواطنين

حملة لرفع التعديات
حملة لرفع التعديات بالجيزة، فيتو

تلقت محافظة الجيزة شكوى المواطنين على الصفحة الرسمية من وجود تعديات وإشغالات للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين بمنطقة ميدان المنيب بدءا من نزلة الطريق الدائري وحتى محطة مترو الأنفاق، مما يعوق حركة السير للمواطنين. 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي جنوب الجيزة بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط بمنطقة المنيب ورفع كافة التعديات من الطرق العامة.
وقد تم تنظيم الحملات ورفع كافة الإشغالات والتعديات مع تكليف إدارة الإشغالات بحي جنوب بالمرور الدوري علي المنطقة محل الشكوي لضمان عدم تكرار تواجد المخالفات لعدم عرقلة الحركة المرورية وتيسير حركة سير المواطنين.

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إزالة مبان مخالفة بالحوامدية
 

أزال مسؤولو مدينة الحوامدية  صب سقف بالدور الأول بعد الأرضى على مساحة حوالي ٨٠ م بالمهد بزاوية أبو مسلم خلف ياسمينا للملابس  من خلال حملة إزالات مكبرة أسفرت أيضا عن  إزالة صب سقف بالدور الثاني بعد الأرضي لمخالفة الرخصة وبناء الثاني بعد الأرضي علي مساحة حوالي ١٠٠ م بزاوية أبو مسلم وإزالة بناء عشوائي بالمهد  بالبلوك الأبيض علي مساحة ٥٠ م بنزلة الأشطر وإزالة سور بالطوب الأحمر بالمهد علي حوالي ٤٠ م بنزلة الأشطر  وإزالة بناء عشوائي بالمهد بعزبة جحا عبارة عن سملات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


رفع السيارات المتهالكة المتعدية
 

واستجابة لشكاوى المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور برفع السيارات المتهالكة المتعدية على الأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع المصرف وبالقطاع الشمالي مع رفع كفاءة الطريق.


قطاع إشغالات المنيرة

 

شن مسؤولي قطاع إشغالات إمبابة حملة أسفرت عن إزالة 2 كشك مخالف ومصادرة عربة كارو قبل الشروع فى إلقاء المخلفات وكلبشة السيارات الانتظار الخاطئ ومصادرة عدد 250 إشغالًا ثابتًا أو متحركًا.


كما قام قطاع إشغالات المنيرة الغربية برفع السيارات المتهالكة بشوارع القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعة السيد اشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الإشغالات لتوفير رصيف أمن وتسهيل حركة المرور.

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احمد راشد محافظ الجيزة الباعه الجائلين الحوامدية بولاق الدكرور حي بولاق الدكرور حي جنوب الجيزة حى جنوب

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