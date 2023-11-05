تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة شاختار الأوكراني، المقررة الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات تشافي غياب كل من فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو للإصابة، بالإضافة إلى باو كوبارسي وهيكتور فورت ومارك جويو، المتواجدين مع المنتخب الإسباني للشباب في كأس العالم.

قائمة برشلونة للقاء شاختار

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - إيناكي بينيا - أندير أسترالاجا.

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الدفاع: جواو كانسيلو - بالدي - أراوخو - إينيجو مارتينيز - كريستينسن - ماركوس ألونسو - كوندي.

الوسط: جافي - بيدري - جوندوجان - فيرمين - أوريول روميو - مارك كاسادو.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس - لامين يامال - رافينيا.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، وسيضمن الفوز تأهله رسميا إلى ثمن النهائي.

حقيقة الخلاف بين تشافي وليفاندوفسكي

وكانت الكاميرات التقطت ليفاندوفسكي عقب مباراة ريال سوسيداد وكأنه يحاول تجنب مصافحة تشافي ولا ينظر إليه، على عكس ما يفعله باقي اللاعبين.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليفا كان منزعجا بالفعل في اللقطة التي انتشرت عقب مباراة برشلونة وسوسيداد، لكن الأمر لا يتعلق بتشافي.

وأوضحت أن انزعاج المهاجم البولندي يعود إلى ظهور مفاجئ لأحد المسؤولين من رابطة الليجا، والذي أبلغ ليفا بأن عليه الخضوع لاختبار المنشطات.

وذكرت أن عادة ما يكون بروتوكول إبلاغ اللاعبين بفحص المنشطات مختلفا عما حدث مع ليفا بالأمس، لذلك شعر روبرت بالاستياء قبل دخول غرفة الملابس.