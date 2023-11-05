الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الإجراءات والمستندات المطلوبة لطلب فحص عداد مياه

كيفية الحصول علي
كيفية الحصول علي خدمة فحص عداد المياه، فيتو

ترصد فيتو لقرائها  كيفية الحصول علي خدمة تقديم طلب فحص عداد مياه من كافة فروع شركة المياه والصرف الصحي وذلك من خلال الإجراءات والمستندات المطلوبة..


اولا الإجراءات:
 

 -قيام العميل باستيفاء طلب خدمة فحص العداد
. -قيام العميل بسداد قيمة فحص العداد والمديونية.
 -رفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.
 -تركيب العداد في محل الاشتراك في حال كونه سليما. 
-عمل إجراء تصفية الحساب والتسوية وفقا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات. 
-في حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدل من التالف بعد قيام العميل بسداد قيمته.

وفيما يلي، نوضح عناوين أبرز فروع مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة:
- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.
- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.
- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.
- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.
- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.
- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.
- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.
- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.
- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.
- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.
- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.

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ثانيا المستندات المطلوبة: 
 

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
 -بطاقة الرقم القومي للعميل.
 -صورة آخر فاتورة مصدرة للعميل. 
-التليفون الأرضي والمحمول للعميل. 
-البريد الإلكتروني للعميل.
 -آخر قراءة في العداد عند رفعة للفحص. 

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