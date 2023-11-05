الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي يتابع جهود تطوير قطاع التصنيع العسكري وتوطين التكنولوجيا المتقدمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وجاء ذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، حيث تمت متابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، فضلًا عن الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة إدارة التعليم الالكتروني المتقدمة في العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية، في إطار الربط الرقمي الالكتروني للكليات العسكرية والتحديث المتواصل لنظم التعليم بالقوات المسلحة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة

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