الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية تعقد دورات تدريبية بحقوق الإنسان لعدد من الكوادر الأمنية

الداخلية تعقد دورات
الداخلية تعقد دورات تدريبية لعدد من الكوادر الأمنية،فيتو

عقدت وزارة الداخلية دورات توعوية وتثقيفية بمقر قطاع حقوق الإنسان لعدد من "مديرى إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان العاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات ومديريات الأمن والإدارات العامة"بهدف المحافظة على القيم المهنية والسلوكية والوقوف على أحدث إستراتيجيات حقوق الإنسان.

إستراتيجية الوزارة فى مكافحة العنف ضد المرأة 

وشهدت تلك الدورات عدد من اللقاءات بالضباط المشاركين بالدورات تناولت عدد من المحاور فى مجالات (إستراتيجية الوزارة فى مكافحة العنف ضد المرأة والتعامل مع ذوى الإعاقة – منظومة الشكاوى – دور الإدارة العامة للتواصل المجتمعى كأحد ركائز حقوق الإنسان فى العمل الشرطى – حقوق الإنسان والأمن القومى المصرى فى ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان).  

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ويعكس تنظـيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف حقوق الإنسان.

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وزارة الداخلية دورات توعوية وتثقيفية قطاع حقوق الإنسان رؤساء أقسام حقوق الإنسان إستراتيجية الوزارة فى مكافحة العنف ضد المرأة

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