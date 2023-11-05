الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إنشاء 35 مدرسة جديدة وتطوير 44 شارعا في العمرانية (صور)

لقاء محافظ الجيزة
لقاء محافظ الجيزة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مسؤولي المحافظة نجحوا في إنجازه خلال السنوات الماضية  رصف وتطوير شوارع مدينة الجيزة حيث تم رصف ٦٠٠شارع ومحور رئيسي وحيوي بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ٤٥٠٠ شارع وحاره بتكلفة قاربت من ٤مليار جنية وجارى استكمال عدد من الطرق الأخرى بالخطط الجارية.

رصف ٤٤ شارع بنطاق العمرانية الشرقية

واكد انه تم رصف ٤٤ شارع بنطاق العمرانية الشرقية وجارى إدراج عدد من الشوارع لرصفها بمنطقة العمرانية الغربية خلال الخطة الاستثمارية الحالية.
كما أكد المحافظ أنه تم اضافة أكثر من ٢٠موقف سرفيس جديد بنطاق المحافظة عملت على استيعاب الكثافات المرورية بالشوارع والميادين والقضاء بشكل ملحوظ علي العديد من المواقف العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.

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تفعيل الرقابة الدورية على الأسواق والسلاسل التجارية

وشدد اللواء أحمد راشد على تفعيل الرقابة الدورية على الأسواق والسلاسل التجارية والمحال والمتابعة المستمرة لإنتظام تنفيذ المبادرة التى اطلقتها  الدولة المصرية لتخفيض أسعار عددًا من السلع الاستراتيجية الأساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 
ووجه المحافظ باستمرار الحملات اليومية لرفع حالات الإشغالات والباعة الجائلين من الطرق العامة فى إطار الاستجابات الفورية لشكاوى المواطنين والقضاء على مصادر الازعاج والضوضاء ومتابعة تطبيق غلق المحال العامة فى التوقيتات المحددة لها وكذلك متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء.

لقاء  محافظ الجيزة  مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقى والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و٦ أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.

وأشار المحافظ أن ملف التعليم شهد طفرة على مستوى المحافظة خلال السنوات الماضية مضيفا انه جاري انشاء ٣٥ مدرسة جديدة وتوسعات على مستوى المحافظة لتدخل الخدمة ودعم المنشأت التعليمية بحى بولاق الدكرور بـ ١٨مدرسة الي جانب ٣مدارس اخري لخدمة منطقة حوض الجزائر بحى الطالبية والمناطق المحيطة بها مؤكدًا على توجيهات القيادة السياسية بإجراء الصيانات اللازمة للمدارس وقد تم تشكيل لجان لتحديد المدارس ذات الخطورة الداهمة لسرعة التدخل والتعامل معها.

خطة التطوير مبانى مدرسة مصطفى كامل الابتدائيه بحي بولاق


ولفت انه تبين من المعاينات وجود ٩٢ مدرسة تحتاج الي صيانة شاملة علي مستوي المحافظة موجهًا باستكمال تنفيذ خطة التطوير والصيانة لهذه المدارس واستكمال أعمال الصيانة بمبانى مدرسة مصطفى كامل الابتدائيه بحي بولاق وتوجيه هيئة الأبنية التعليمية لبحث مدى إمكانية إضافة فصول جديدة بمدرسة صفية زغلول بحى بولاق الدكرور.
كما كشف المحافظ عن قرب الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة الاخلاص بحى الطالبية مؤكدًا علي التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بعزبة البكباشى بحى جنوب الجيزة لما له من أهمية في خدمة قطاع كبير من المواطنين.
وأكد اللواء أحمد راشد الأهمية الكبيرة التي يلقاها القطاع الصحي بالمحافظة وهو ما انعكس علي تنفيذ العديد من المشروعات لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين مشيرًا انه تم تطوير مستشفى أم المصريين ورفع كفاءتها الي جانب انشاء مبنى جديد لمستشفى بولاق الدكرور بالإضافة الي افتتاح العديد من اقسام الرعاية والعناية المركزة والعمليات والغسيل الكلوي بمستشفيات مركزية وعامه موجها مدير مديرية الشئون الصحية بالعمل على تشغيل عددًا من غرف العمليات بمستشفى ام الأطباء بحى الدقي. 
كما أكد المحافظ الاهتمام الذى تولية الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية والعمل على رفع كفاءة المنتج المحلى لمواجهة مشكلة العملة الصعبة وتوفير فرص عمل مؤكدًا أن المحافظة حريصه علي تنظيم المعارض والفعاليات لعرض منتجات الشباب والحرف اليدوية والتوسع في توفير أسواق لهم. 

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جاء ذلك بحضور كلًا من اللواء شاكر يونس السكرتير العام  ومحمد نور السكرتير العام المساعد والسادة النواب محمد الحسيني وايهاب منصور وصبورة السيد وابتهاج الطوخى وأمل سلامة ومحمد على عبد الحميد وعمرو القطامي وزكى عباس وعمرو زايد ومحمد عمارة ونادية مبروك وشريف الجابرى  ورؤساء الاحياء ومديرى المديريات الخدمية ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ومدير شبكات توزيع الكهرباء والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

احمد راشد محافظ الجيزة البحرية العمرانية الشرقية الواحات البحرية بولاق الدكرور مجلسي النواب والشيوخ محافظ الجيزة

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