الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

القومي للحوكمة يطلق الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز مصر لريادة الأعمال

المعهد القومي للحوكمة،
المعهد القومي للحوكمة، فيتو

 أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد.

أشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار مركز متخصص في دعم ملف ريادة الأعمال والابتكار برؤية أكثر شمولًا، تأخذ في اعتبارها كل من رواد الأعمال، ودعم بيئة ريادة الأعمال، وصانع القرار فيما يخص ريادة الأعمال والابتكار، موضحة أن المركز يعمل من خلال رؤيته أن يصبح مركزًا متميزًا محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار المستدام ويقدم أفضل الممارسات في مجال إدارة الابتكار والترويج لاقتصاد المعرفة.

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المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة

 وأوضحت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار يمثل مركز متكامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار والممارسات المتميزة لريادية الأعمال المستدامة والمبتكرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يسعى المركز إلى تمكين الشباب المصري من رواد الأعمال وخلق عقلية ريادية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتقاطع مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

كما يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والدعم فيما بين الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في مصر بشكل يحسن من الخدمات اللازمة لرواد الأعمال ويشجع الشركات الناشئة على بدء أعمالها، مؤكدة أن الموقع الإلكتروني للمركز يعد منصة إلكترونية تجمع كل اللاعبين في بيئة ريادة الأعمال في مصر في منصة واحدة.

 

ريادة الأعمال والابتكار

 ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار  أن المركز يعمل على تنفيذ أهدافه من خلال خمسة برامج رئيسية هي برامج التوعية وتعليم ريادة الأعمال والابتكار، برنامج مختبر الابتكار المستدام، ومرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام، وبرنامج التقييم والاعتماد لأنشطة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى برنامج دعم صانع القرار.

 

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المعهد القومي للحوكمة وزارة التخطيط رؤية مصر 2030 ريادة الأعمال والابتكار

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