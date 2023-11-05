اليوم، إطلاق قافلة علاجية وإرشادية لتحصين الماشية في الجيزة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة إطلاق قافلة علاجية إرشادية، اليوم الأحد، لخدمة ودعم المربين بناحية وتحصين الماشية من الأوبئة والأمراض بقرية أم أخنان في مدينة الحوامدية، وذلك بمشاركة أطباء إدارة مركز ومدينة الحوامدية البيطرية.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

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جهود القافلة عن رش 1000 رأس حيوان بالجيزة

وكانت محافظة الجيزة وجهت قافلة بيطرية للكشف على المواشي بمدينة كرداسة أسفرت جهود القافلة عن رش 1000 رأس حيوان وعدد من الحظائر ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 800 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وأخذ 42 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلي عن طريق الجس المستقيمى لـ38 رأس ماشية، وعلاج 18 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، وعمل 20 كشف سونار لتشخيص الأمراض، وعلاج 130 طائرا ضد الأمراض البكتيرية، بالإضافة إلى تنظيم ندوة إرشادية عن مرض البروسيلا وتأثيره على النواحي الاقتصادية وطرق الوقاية منه.

