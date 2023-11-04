سندفن إسرائيل في البحر المتوسط، دبلوماسي إيراني يهدد تل أبيب

هدد السفير الإيراني لدى أذربيجان، عباس موسوي، اليوم السبت، دولة الاحتلال بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تدخل إيران في الصراع بين إسرائيل وحماس

وأكد الدبلوماسي الغيراني أنه في حال تدخل إيران في الصراع ستدفن إسرائيل في البحر المتوسط.

وقال موسوي: "إذا تدخلت إيران في يوم ما، فسيدفن الصهاينة في البحر الأبيض المتوسط بدلا من نهر النيل، لا مهرب أمامهم وقد انقلب كل العالم ضدهم الآن"، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إسرائيل بـ"الطفل غير الشرعي الذي لا يستطيع الوقوف على قدميه".



وقال عبد اللهيان، في تصريحات له، إن "أمريكا عارضت القرار الذي صيغ لإفساح المجال لمساعدة المدنيين في غزة، وذلك لإظهار دعمها لجرائم الحرب التي ترتكب في القطاع".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني المزيف، يعتمد دائما على التنفس الاصطناعي لمواصلة حياته المشينة".



وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، دعا أمس الجمعة، الدول إلى وقف صادرات الطاقة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن "الإدانة فقط لجرائم الكيان الصهيوني لا تكفي"، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن رئيسي قوله: "مجرد إدانة جرائم الكيان الصهيوني لا تكفي، ويجب على الدول قطع التعاون ووقف تصدير الطاقة إلى هذا الكيان الإجرامي الذي قتل العديد من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال"، مشيرا إلى أن حكومته تتبع توجيهات قائد الثورة في علاقاتها الدولية.

من ناحية اخرى اعلن جيش الاحتلال مساء اليوم السبت مقتل 341 جندي إسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

ولفت متحدث جيش الاحتلال دانيال هاجري خلال بيان الي انه تم ابلاغ عائلاتهم بمقتلهم خلال الحرب مع المقاومة الفلسطينية، مشيرا الي ان وقوع 242 اسير في قبضة المقاومة الفلسطينية.

خسائر إسرائيل البشرية منذ بدء طوفان الأقصى

من ناحية اخرى أعلنت حركة حماس في بيان صدر عنها اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافته إلي أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".

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حماس تمتلك قدرات صاروخية وترسانة أسلحة كبيرة جدا

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، آنا أوكولوفا، أمس الجمعة، إن حركة حماس الفلسطينية، التي أطلقت أكثر من 8000 صاروخ على إسرائيل في ثلاثة أسابيع، لا تزال تمتلك قدرات صاروخية وتمتلك أيضًا ترسانة أسلحة كبيرة جدًّا- على حد قولها.

وزعمت أوكولوفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نحن نعلم أن إمكانات حماس الصاروخية لا تزال موجودة. وفي إسرائيل، تنطلق صفارات الإنذار من الغارات الجوية كل يوم. وبالإضافة إلى عمليات الإطلاق في المناطق الجنوبية من إسرائيل، يتم إطلاق رشقات قوية مرة أو مرتين على الأقل يوميًّا في الجزء الأوسط من إسرائيل.

ووفقًا لادعاءات أوكولوفا، فإن حماس عبارة عن هيكل عسكري قوي ومدرب جيدًا ولديه ترسانة ضخمة تشمل من بين أمور أخرى، أنواعًا مختلفة من الأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات، زاعمة إن "قوات حماس مدربون تدريبًا جيدًا وكانوا يستعدون لسنوات عديدة".



إطلاق أكثر من 8 آلاف صاروخ على إسرائيل

في الوقت نفسه، وجدت ممثلة الجيش الإسرائيلي صعوبة في تحديد الترتيب العددي للإمكانات الصاروخية التي ظلت تحت تصرف حماس بعد إطلاق أكثر من 8 آلاف صاروخ على إسرائيل خلال ثلاثة أسابيع من التصعيد.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر المنقضي، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة.

وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.