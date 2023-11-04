ضحايا الحرب، فنانون فلسطينيون رحلوا في أحداث طوفان الأقصي على يد الجيش الصهيوني

تشهد فلسطين في الوقت الحالي، فترة صعبة وأحداثا مؤلمة بسبب الانتهاكات والقصف المستمر على غزة، والذي أسفر عن استشهاد الألف من الرجال والنساء والأطفال، ومن بين الشهداء عدد من الفنانين الفلسطينيين الذين رحلوا عن عالمنا على يد جيش الإحتلال.

فنانون فلسطينيون رحلوا عن عالمنا على يد جيش الإحتلال

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز الفنانين الفلسطينيين الذين رحلوا عن عالمنا أثر القصف المستمر في غزة من قبل جيش الإحتلال.

استشهاد الفنانة إيناس السقا

في يوم 31 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة.

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ايناس السقا، فيتو

وكتبت الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك: سبق للفنانة إيناس السقا أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

استشهاد الفنان الفلسطيني على نمسان

وفي يوم 13 أكتوبر الماضي، استشهد الفنان الفلسطيني علي نمسان، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في غزة.

علي نمسان

وكتب الفنان الفلسطيني علي نمسان قبل استشهاده بساعات على حسابه الشخصي عبر موقع “x” تويتر سابقا:"أصدقائي ثقة بالله ورحمته.. إذا انقطعنا عنكم فسنلتقي إما في القدس، أو الجنة.

استشهاد الفنانة التشكيلية حليمة عبد الكريم

كما أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية في وقت سابق عن استشهاد الفنانة التشكيلية حليمة عبد الكريم الكحلوت، بسبب القصف المستمر على قطاع غزة من قبل جيش الإحتلال.