جوتيريش يطالب مجددا بوقف حصار وقصف غزة فورا

قطاع غزة، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت، إن ما يحدث في قطاع غزة من حصار وقصف وحرمان من المساعدات يجب أن يتوقف فورا.

وأضاف جوتيريش: "أجدد النداء لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.. الوضع الإنساني في القطاع مروع والمساعدات التي تصل لا تكفي".

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أن ملاجئ الأونروا في غزة تعمل بأربعة أضعاف طاقتها وتتعرض للقصف، مشيرا إلى أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه في غزة ينفذ.

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قصف موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء

وفي وقت سابق من اليوم، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن شعوره بـ"الرعب" جراء الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي على موكب لـ سيَّارات الإسعاف في غزة الجمعة، مشددًا على أن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس "يجب أن يتوقف".

وقال جوتيريش في بيان "أشعر بالرعب جراء الهجوم الذي أُبلِغ عنه في غزة ضد موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء"، مضيفا "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة".

واعترف الجيش الإسرائيلي بأنه ضرب سيارة إسعاف الجمعة مدعيا أنه استهدف خلية تابعة لحماس.

حصيلة ضحايا قصف سيارات الإسعاف بغزة

وأدى القصف الذي استهدف سيارة الإسعاف أمام مستشفى الشفاء إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس التي قالت إن السيارة كانت جزءًا من قافلة تقل "عددًا من الجرحى في طريقهم لتلقي العلاج في مصر".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن سيارة الإسعاف المستهدفة "كانت تستخدمها خليّة إرهابية تابعة لحماس".

أزمة إسرائيل وأنطونيو جوتيريش

والأسبوع الماضي، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لهجوم حاد من إسرائيل وعدد من الدول الغربية، وصل للمطالبة بالاستقالة من منصبه، على خلفية كلامه المؤيد لحقوق فلسطين وشعبها، بعدما أسقط ورقة التوت عن إسرائيل والغرب أمام شعوب العالم.

تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التي أظهر فيها الوجه القبيح للمحتل الإسرائيلي، والتمس العذر لشعب قابع تحت الاحتلال فقد الأمل في الغد، واعتبر أن ما قامت به حماس يوم 7 أكتوبر -في إشارة إلى طوفان الأقصى- لم يأتِ من فراغ.

صحيح أن جوتيرش، عاد في محاولة يائسة لترضية الصهاينة بتوضيح تصريحاته ونفيه الدفاع عن حماس، بعدما اتهمته إسرائيل بدعم ما أسمته "الإرهاب".. لكن حتى رضوخه لم يلقَ قبولا لدى محتل لا تعرف الإنسانية طريقا إلى قلوبه المتحجرة لتحقيق أهدافه الصهيونية على حساب الأبرياء من النساء والأطفال.

البداية كانت عندما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري لم يحدث من فراغ، والشعب الفلسطيني يعاني من حصار خانق.

وأضاف جوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن: "المستوطنات تلتهم الأراضي الفلسطينية وتدمر أحلام الفلسطينيين.. القصف الإسرائيلي على غزة بلا هوادة متواصل بشكل مقلق، نحن نشهد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة".

وأوضح جوتيريش أن المساعدات التي دخلت قطاع غزة "قطرة في محيط الاحتياجات"، مشددا علي أن إيصال المساعدات إلى غزة يجب أن يتم بلا أي قيود.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن الفلسطينيين يحق لهم تحقيق تطلعاتهم في دولة مستقلة، مضيفا: “يجب الوقوف بحزم أمام معاداة السامية والإسلام، 35 من موظفي الأونروا قتلوا في غزة”

وتابع "أجدد ندائي لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة".

وأكد أمين عام الأمم المتحدة على عدم وجود مبرر للقتل واختطاف المدنيين ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس، لافتا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط يتفاقم والحرب في غزة قد تمتد بالمنطقة.

ليرد سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، بالمطالبة باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بسبب تصريحاته بشأن الحرب في قطاع غزة.

و دارت آلة الإعلام اليهودي المهيمنة على العالم لتقصف الرجل بصواريخ العبارات المستهلكة حول "السامية".