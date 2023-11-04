السبت 04 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

خطة المستشفيات الجامعية الطارئة لعلاج جرحى قطاع غزة، زيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ، توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الإضافية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،فيتو

 أعلنت المستشفيات الجامعية عن خطة طارئة لاستقبال وعلاج جرحى قطاع غزة، وذلك بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلًا طبيًا عاجلًا.

 

 أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة؛ بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلًا طبيًا عاجلًا.

 

جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة

 وشملت خطة المستشفيات الجامعية الطارئة لاستقبال وعلاج جرحى قطاع غزة تحديد الخط الأول من مستشفيات الإحالة ورفع كفاءتها، وتجهيز فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، ومراجعة التجهيزات الطبية، وتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية الإضافية، والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ، وتوفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ.

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زيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ وتجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة لتقديم الدعم الميداني اللازم

 وأكد الوزير وجود أطباء وفنيي الأقسام المعاونة (الأشعة - المعمل - بنك الدم) خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وجاهزية كافة أجهزة قسم الطوارئ، والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة عالية، وسرعة الإبلاغ عن المُصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفى وتشخيصاتهم إلى أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتواجد مديري الطوارئ بالمستشفيات.

 

توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الإضافية والمُستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ

 كما أكد الوزير تجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة، لتقديم الدعم الميداني في موقع الأحداث، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، كما يتم العمل على التواصل بين المستشفيات الجامعية مع غرفة التحكم المركزي الخاصة بهيئة الإسعاف في المحافظة المعنية مباشرة، بالإضافة إلى وضع آلية لتداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والرعاية الحرجة والعاجلة.

 

تجهيز فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية

ووجه أيمن عاشور بضرورة موافاته بتقارير دورية تتضمن أعداد المصابين والمستشفيات التي تم تحويل الحالات إليها، وإصدار تقرير مُفصل به عدد الحالات التي يتم دخولها للمستشفيات، وعدد المُصابين والمستشفيات التي تم الإخلاء إليها، وكذلك إرسال هذه التقارير إلى اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث الطبية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

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وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال جرحى قطاع غزة

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