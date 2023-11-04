فوائد شهادات الكربون فى عمل محطات الرياح والطاقة الشمسية

قال محمد ماهر، خبير أسواق المال،إن إنشاء أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون خطوة إيجابية ننتظر تفعيلها ، مشيرا إلى ا٦ن الدول التى بها انبعاثات كربونية عالية لديها أحد خياران، إما أن يخفضوا انبعاثاتهم وهو أمر بالغ الصعوبة، أو أن يقوموا بإصدار شهادات كربونأو سندات الكربون، لصالح الدول التى لديها تكنولوجيا توليد الطاقة من مصادر غير ملوثة للبيئة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من هذه الشهادات فى عمل محطات للطاقة الشمسية والرياح وتوليد الطاقة، وإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر، والمستخدم كوقود، وهو ينتج من التحليل الكهربائى للمياه، ويجبأن تكون الكهرباء الداخلة فى الإنتاج من مصادر غير ملوثة للبيئة أو من طاقة متجددة مثل طاقة الرياح.

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وأشار إلى أنه يمكن لمصر الاستفادة من هذه الشهادات فى عمل محطات للطاقة الشمسية والرياح وتوليد الطاقة، وإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الاخضر، والمستحدم كوقود، وهو ينتج من التحليل الكهربائى للمياه، ويجبأن تكون الكهرباء الداخلة فى الإنتاج من مصادر غير ملوثة للبيئة أو من طاقة متجددة مثل طاقة الرياح، موضحا أن سندات الكربون مفيدة للغاية لمصر حيث إنها ستساعد فى التقليل من الانبعاثات الكربونية والحرارية وهى أداة من الأدوات المالية لصالح الشركات التى تعمل بطاقة نظيفة.

ويعتبر السوق الأفريقي لشهادات الكربون، منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.

وأشار إلى أنه ما يهمنا كسوق المال فى مصر، ان الدول التى تساهم بشكل كبير فى معدلات التلوث مثل امريكا والصين واللتان تساهمان بنسبة 40% من التلوث فى العالم، ودول اوروبا الغربية والهند، كل هؤلاء بينهم تعدهات من مؤتمر جلاسكو الماضى، لانفاق 100 مليار دولار، من اجل الدول المتضررة، والدول التى ستنفذ مشروعات خضراء، ومشروعات طاقة نظيفه، يتم تمويلها ومنحها من تلك الاموال، وهو ما يعنى ان مصر مؤهلة بشكل كبير للاستفادة من هذه الاتفاقيات، والمساهمة فى ضبط المناخ، وخفض درجة حرارة الكرة الارضية بنحو 1.5 درجة مئوية، واللجوء لانتاج اسمدة بدون تلوث كربونى، واستخدام الطاقة النظيفة، مثل مصنع الهيدروجين الاخضر والذى يتكلف عشرات المليارات، ومشروعات الطاقة الشمسية، ولذلك فمصر مؤهلة للحصول على 5% من حجم الدعم المرصود للدول الملتزمة باستخدام الطاقة النظيفة فى مشروعات الطاقة النظيفة.

تجدر الإشارة إلى، أنه سيتم الترويج لسوق الكربون كمنصة لتداول شهادات الكربون من الدول الأفريقية, سيتم بدء تداول شهادات الكربون المصدرة من خلال شركة ليبرا كاربون في مصر للشركات والمشروعات عام 2024.