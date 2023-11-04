السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

تقديم طلبات راغبي الالتحاق بمعهد معاونى الأمن الدفعة التاسعة، اليوم

معهد معاونى الامن،
معهد معاونى الامن، فيتو

بدأت وزارة الداخلية اليوم السبت، في استقبال طلبات راغبي الالتحاق بمعهد معاونى الامن الدفعة التاسعة، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية. 

 

شروط القبول فى معهد معاونى الأمن

أماكن اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعهد معاونى الأمن الدفعة التاسعة

 

كان اللواء  محمود توفيق - وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من حاملى الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٤  حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧.

 

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب،وهى:-
_ معهد معاوني الأمن بطرة «ذكور»
بمحافظات القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، واإسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط.
_معهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون «ذكور»
بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية، وخارج الجمهورية.
_معهد معاوني الأمن ب6 أكتوبر طريق الواحات «ذكور»  بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا
_معهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر «ذكور» 
بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، والاقصر.

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 وبالنسبة للإناث من جميع المحافظات، فسيكون سحب الكراسات والاختبارات في معهد معاوني الأمن بطره فقط.

وتناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.

يتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية 

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