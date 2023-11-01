الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

أماكن اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعهد معاونى الأمن الدفعة التاسعة

اماكن اختبارات المتقدمين
اماكن اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعهد معاونى الامن الدفعة

 

كشفت وزارة الداخلية عن أماكن إجراءات اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعهد معاونى الأمن الدفعة التاسعة. 

 

أماكن اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعهد معاونى الأمن الدفعة التاسعة

 

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطره "ذكور"، بمحافظات القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والاسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور"، بمحافظات الاسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية، وخارج الجمهورية. 

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شروط القبول فى معهد معاونى الأمن

اليوم، الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

اما معهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور"، بمحافظات اسيوط، سوهاج، قنا، البحر الاحمر، اسوان، الوادي الجديد، والاقصر، ومعهد معاوني الامن ب6 اكتوبر، طريق الواحات "ذكور"، بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وبالنسبة للإناث من جميع المحافظات، فسيكون في معهد معاوني الأمن بطره فقط.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل الا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، او من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.

 

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