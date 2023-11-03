الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

فك العمل وجلب الحبيب، أول قرار ضد دجال المنصورة بتهمة النصب والاحتيال

دجال، فيتو
دجال، فيتو

قررت النيابة العامة حبس دجال المنصورة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم فك الاعمال وجلب الحبيب ورد المطلقة. 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

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وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة دجال المنصورة قسم شرطة أول المنصورة الدقهلية

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