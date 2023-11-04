مصرع 37 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات في زلزال نيبال

زلزال نيبال، لقي 37 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات غرب نيبال الجمعة، وقال شهود إن منازل في المنطقة انهارت واهتزت مبان في نيودلهي بالهند.



وأوضح مسؤولون في وقت مبكر من اليوم السبت أن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع، مشيرين إلى أن الاتصالات قطعت مع عدة قرى جبلية.

وأسفر الزلزال عن مقتل 20 شخصًا على الأقل في منطقة روكوم جراء انهيار العديد من المنازل.

وفي منطقة جاجاركوت المجاورة، تم تأكيد وفاة 17 شخصًا.

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وكان مركز الزلزال في جاجاركوت، على بعد نحو 400 كيلومتر شمال شرق العاصمة النيبالية كاتماندو.

وقال مسؤول محلي يدعى هاريش شاندرا شارما "لم نتمكن من إجراء أي اتصال في منطقة مركز الزلزال في جاجاركوت".

وأضاف أن هناك تقارير عن 17 حالة وفاة في المنطقة التي يقطنها نحو 190 ألف نسمة.

وتابع: "أنا نفسي في العراء. نحن نجمع المعلومات لكن بسبب البرد والليل من الصعب الحصول على معلومات من المناطق النائية".

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق.

وقال سكان إن السكان شعروا بالهزات في مناطق مجاورة وأخرى بعيدة مثل كاتماندو.

وقال شهود من رويترز إن الزلزال هز المباني حتى نيودلهي التي تبعد نحو 600 كيلومتر. وأظهرت مقاطع مصورة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أشخاصًا يهرولون في شارع.

وفي عام 2015، أودى زلزالان ضربا نيبال بحياة نحو تسعة آلاف شخص وحولا مدنًا بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار.