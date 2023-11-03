السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب نيبال

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر نبيال مساء اليوم الجمعة، وذلك وفقا لمركز الزلازل الألماني.

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزيرة يونانية

ومنذ قليل، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة يونانية تقع بالقرب من العاصمة أثينا.

وقال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية: إن الزلزال أعقبه حدوث هزات ارتدادية وصلت قوتها إلى 3.7 درجة. ولم ترد أى تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

وذكرت شبكة «ABC News»، أن الزلزال وقع تحت الأرض بالقرب من بلدة "مانتودي" فى جزيرة إيفيا التى تبعد حوالى 90 كيلومترا شمال أثينا، مضيفة أن سكان العاصمة شعروا بالهزة.

Advertisements

ونصحت السلطات السكان بتجنب المباني والطرق القديمة التى حدثت فيها انهيارات صخرية في الماضي.

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب اليونان

وصباح اليوم، أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن زلزالًا بقوة 5.4 درجة ضرب اليونان.

وأضاف المركز، أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.      

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا

في سياق متصل، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا، أمس الخميس.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بأن الزلزال وقع في جزيرة تيمور الساعة 21:04 بالتوقيت العالمي  على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوبانج التي يبلغ عدد سكانها 282 ألف نسمة، وبعمق 28 كيلومترًا.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار في الممتلكات.

الثاني خلال أقل من 24 ساعة، زلزال جديد بقوة 5.1 درجة يضرب اليونان

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

زلزال نيبال زلزال نيبال مقياس ريختر اخبار العالم أخبار العالم اليوم الزلازل

مواد متعلقة

الثاني خلال أقل من 24 ساعة، زلزال جديد بقوة 5.1 درجة يضرب اليونان

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب اليونان

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جزر كماندر

الأكثر قراءة

سري للغاية، وثائق تكشف استعداد دولة عربية لحرب محتملة في المنطقة

استبعاد الشناوي ومعلول والشحات وأكرم توفيق من قائمة الأهلي أمام المقاولون غدا

سادس دولة تعلن سحب سفيرها لدى دولة الاحتلال

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون في الدوري غدا

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

يدكِ ملطخة بالدماء، وزيرة خارجية كندا تتعرض لموقف محرج بسبب دعم الاحتلال (فيديو)

مستشفى الشفاء كلمة السر، رئيس دولة الاحتلال يزعم تحديد موقع مركز قيادة حماس

مصير أوسوريو مع الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي وزد في الدوري

Advertisements

منوعات

المزيد

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

أنظمة سداد الطرح الجديد لشقق الإسكان

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري مساء الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

شارك في العدوان الثلاثي على مصر.. ما هو لواء جفعاتي الذي كبدته المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة المجهولة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة والاستقرار الأسري

متى يتحقق وعد الله بالانتصار على اليهود؟ الشعراوي وابن باز وابن عثيمين يجيبون

أدعية مستحبة للمولود الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية