الشباب يخطف فوزا غاليا من اتحاد جدة بهدف في كلاسيكو الدوري السعودي

الدوري السعودي، خطف فريق الشباب السعودي فوزا غاليا من نظيره فريق اتحاد جدة، بهدف دون رد، خلال لقاء الفريقين على استاد الملك فهد الدولي، في كلاسيكو ناري ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالى 2024.

أحرز كارلوس جونيور هدف الشباب السعودي في الدقيقة 14 من المباراة

ترتيب فريقي الاتحاد والشباب

يتواجد الاتحاد حاليا في المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

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ولعب الاتحاد هذا الموسم 12 مباراة ، وحقق الفوز في 6 مواجهات، وخسر 3 مباريات والتعادل في 3 مباريات، وسجل هجوم الفريق 21 واستقبل 10 أهداف.

بينما لعب الشباب 12 مباراة، وحقق الفوز في 4 مواجهات، ونفس الرصيد للتعادلات وخسر 5 جولات وسجل 15 واستقبل 19.

تشكيل اتحاد جدة أمام الشباب السعودي

وأعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره الشباب.

وكان تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: الشنقيطي، لويز فيليبي، حسن كادش، زكريا هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، سلطان الفرحان.

خط الهجوم: رومارينيو، بنزيما، عبدالرزاق حمدالله.

تشكيل الشباب امام اتحاد جدة

كما اعلن إيجور بيسكان مدرب فريق الشباب السعودي عن تشكيلة فريقه لمواجهة الاتحاد والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور، الشراري، رومان سايس، حمد اليامي.

خط الوسط: كويلار، حسين القحطاني، فهد المولد، كاراسكو.

خط الهجوم: إيفر بانيجا، كارلوس جونيور.

اتحاد جدة

فيما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد فوز نادي اتحاد جدة السعودي على سباهان الإيراني، في المباراة التي تم إلغاؤها بين الفريقين في دوري أبطال آسيا بسبب اعتراض النادي السعودي على وجود تمثال وصور تحمل طابعا سياسيا داخل ملعب المباراة.

وغادرت بعثة فريق اتحاد جدة الملعب فعليا، حيث تم الإعلان عن إلغاء المباراة لاحقا بشكل رسمي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في وقت سابق إلغاء المباراة بسبب ما وصفها بظروف غير متوقعة، كما أعلن إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد مع تأكيد حرصه على سلامة وأمان عناصر اللعبة.

بيان الاتحاد الآسيوي بشأن عقوبات سباهان



ونشر اتحاد آسيا لكرة القدم، بيانًا قال فيه: اعتبار فريق الاتحاد فائزًا في مباراته ضد سباهان الإيراني بنتيجة 3-0، وذلك بعد مراجعة الواقعة التي حدثت في الملعب".

كما تم إصدار عقوبتين إضافيتين ضد الفريق الإيراني، أولهما إقامة 3 مباريات لفريق سباهان خارج ملعبه.

أما العقوبة الثانية تغريم سباهان 200 ألف دولار.

وفي مطلع الشهر الماضي، أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري الأبطال في 19 سبتمبر الماضي وحقق الفوز في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري بسبب عقوبات على النادي الإيراني.