اتحاد جدة يواجه الشباب في كلاسيكو الدوري السعودي الليلة

الدوري السعودي، يواجه فريق اتحاد جدة، نظيره الشباب مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي في كلاسيكو ناري ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالى 2024.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

وتنطلق مباراة الاتحاد والشباب اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساء وتبث عبر قنوات السعودية الرياضية وبتعليق فارس عوض.

ويستضيف ستاد الملك فهد الدولي مواجهة اليوم بين الاتحاد والشباب في الجولة الثانية عشر لمنافسات دوري روشن السعودي.

Advertisements

ترتيب فريقي الاتحاد والشباب



يتواجد الاتحاد حاليا في المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة بينما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

ولعب الاتحاد هذا الموسم 11 مباراة وحقق الفوز في 6 مواجهات وخسر مرتين والتعادل في 3 مباريات وسجل هجوم الفريق 21 واستقبل 9 أهداف.

بينما لعب الشباب 11 مباراة وحقق الفوز في 3 مواجهات ونفس الرصيد للتعادلات وخسر 5 جولات وسجل 14 واستقبل 19.

فيما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتماد فوز نادي اتحاد جدة السعودي على سباهان الإيراني، في المباراة التي تم إلغاؤها بين الفريقين في دوري أبطال آسيا بسبب اعتراض النادي السعودي على وجود تمثال وصور تحمل طابعا سياسيا داخل ملعب المباراة.

وغادرت بعثة فريق اتحاد جدة الملعب فعليا، حيث تم الإعلان عن إلغاء المباراة لاحقا بشكل رسمي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في وقت سابق إلغاء المباراة بسبب ما وصفها بظروف غير متوقعة، كما أعلن إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد مع تأكيد حرصه على سلامة وأمان عناصر اللعبة.

بيان الاتحاد الآسيوي بشأن عقوبات سباهان

ونشر اتحاد آسيا لكرة القدم، بيانًا قال فيه: اعتبار فريق الاتحاد فائزًا في مباراته ضد سباهان الإيراني بنتيجة 3-0، وذلك بعد مراجعة الواقعة التي حدثت في الملعب".

كما تم إصدار عقوبتين إضافيتين ضد الفريق الإيراني، أولهما إقامة 3 مباريات لفريق سباهان خارج ملعبه.

أما العقوبة الثانية تغريم سباهان 200 ألف دولار.

وفي مطلع الشهر الماضي، أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري الأبطال في 19 سبتمبر الماضي وحقق الفوز في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري بسبب عقوبات على النادي الإيراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.



