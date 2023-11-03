تفاصيل مصرع شاب سقط من أعلى دراجة نارية في الدقهلية

لفظ شخص في العقد الثاني من عمره مصرعه بقرية كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بعد سقوطه من على موتوسيكل يقوده نتيجة اختلال مقود القيادة بيده وانقلابه على جانب الطريق، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى ميت غمر العام.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوصول إشارة من مستشفي ميت غمر العام بوصول"مصطفى.ص.زأ.ا"، 20 عاما، ومقيم قرية كفر سرنجا دائرة المركز "جثة هامدة- ادعاء حادث طريق.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيسالمباحث، الى المستشفى وبسؤال والده،52 عاما، عامل ومقيم بذات القرية قرر أنه حال قيادة نجله "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية وسيره على الطريق الفرعي الواصل بين قريتي "سرنجا-كفر سرنجا"، وأمام القرية محل إقامتهما اختل مقود القيادة بيده مما أدى الى انقلابه على جانب الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة العام تحت تصرف النيابة العامة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.