الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

قرار النيابة في حادث مصرع شاب غرقا في منشاة القناطر

قوات الإنقاذ النهرى،
قوات الإنقاذ النهرى، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمنطقة منشاة القناطر بالجيزة، بعد عرض الجثة على الطب الشرعي وإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة. 

 

العثور على جثة شاب غرق في منشأة القناطر

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب في أحد المجاري المائية بقرية نكلا بمنشأة القناطر. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة وتبين أنها لشاب معلوم هويته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة  وأخطرت النيابة العامة. 

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الغرق

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث. 

ويعتبر الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علمًا بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 

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منشأة القناطر أمن الجيزة اخبار الحوداث

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