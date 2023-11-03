ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات في الشرقية والدقهلية والمنوفية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الدقهلية - الشرقية - المنوفية" جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة.

وأسفرت تلك الجهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (3 عاطلَين- لأحدهما معلومات جنائية ) بمحافظة الدقهلية.. وبحوزتهم (كيلو جرام من مخدر الحشيش- 3 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو - سلاح أبيض "مطواة").



وضبط (عاطل) بمحافظة الشرقية.. وبحوزته (طبنجة - كمية من مخدر الحشيش).



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وضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بمحافظة المنوفية.. وبحوزتهما (فرد محلى - طلقة لذات العيار - كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش").



وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

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