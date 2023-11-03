فك العمل وجلب الحبيب، ضبط دجال المنصورة للنصب على المواطنين

تمكن قطاع الشرطة المتخصصة من ضبط دجال المنصورة لقيامة بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم فك الاعمال وجلب الحبيب ورد المطلقات.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.



وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

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وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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