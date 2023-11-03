الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

مراقبة الأغذية بصحة الدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 365 منشأة

حملات صحية بمحافظة
حملات صحية بمحافظة الدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن أن إدارة مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 365 منشأة، بينها 63 بدون ترخيص.

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صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطرى يبحثان مستجدات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان



وذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

 

حملات صحية، فيتو


حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى , بشن حملات تفتيشية على 365  منشأة تبين أن 63  منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

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وتمكنت الحملات من تحرير  202 محضر وسحب 52  عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 2271 كيلو من أغذية متنوعة و 296 لتر عصائر  وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

حملات صحية، فيتو



وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

 

 شهدت مديرية الصحة بالدقهلية جلسة مشتركة بين صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطرى لبحث المستجدات في مجال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو


 ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة بوزارة الصحة، وتحت إشراف وكيل الوزارة الدكتور شريف مكين ووكيل المديرية للطب الوقائى الدكتورة عبير عبد الغنى ومدير عام الطب الوقائى الدكتورة لمياء سلامه.

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو
جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو
جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو
جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

وتم عقد جلسة مشتركة بين صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطرى بحضور الدكتور  السيد الحسنين المتولي وكيل وزارة الطب البيطرى ولفيف من أطباء مديرية الطب البيطري وفريق إشراف الوزارة وإدارة المتوطنة والمعامل والجهات المعنية بمكافحة الأمراض المشتركة بوزارة الصحة الدكتورة سارة فؤاد وحسن حمدي مسئول الأمراض المشتركة بوزارة الصحة وممثلي مديرية الصحة بالدقهلية الدكتورة نجلاء القطب مديرة إدارة الأمراض المعدية ومحمود شكري مسئول الأمراض المشتركة.

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

 

 وقامت اللجنة بزيارة إلى مستشفى الرمد وذلك لبحث المستجدات في مجال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومناقشة آليات التعاون بين مديرية الصحة والطب البيطرى لمواجهة التحديات والوصول إلى أمثل الحلول للحفاظ على صحة المواطنين والارتقاء لرؤية مصر بمجال الصحة الواحدة الإنسان والحيوان والبيئة. 

 

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