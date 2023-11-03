الصحة تتسلم مستشفى الشيخ زويد الميداني استعدادا لاستقبال مصابي غزة (صور)
تسلمت الادراة الصحية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، مستشفى الشيخ زويد الميداني التي تم انشائها لاستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج بها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
الانتهاء من إنشاء مستشفى ميداني في الشيخ زويد لعلاج مصابي غزة
واستقبل مستشفى الشيخ زويد أمس 5 حالات من المصابين الفلسطينيين بعد عبورهم معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وتفقد صالـح ابوهـولى رئيـس مركـز ومدينـة الشيـخ زويـد التجهيـزات لإقـامة المسـتشـفي الميداني بالشيخ زويد يرافقه الدكتور فايز محمد مدير مستشفى الشيخ زويد.
أكد رئيس المـركز والمدينـة أن أعـمـال إنـشـاء المسـتـشـفى الميـدانـي في الشـيـخ زويـد تتكون من 12 كـرفان وعـدد 4 خيـم سـعة الـواحدة منـها 20 سرير وطول الواحدة 15 م والمستشفي على مساحة خرسـانية 30 م × 46 م بالإضـافة الى 5 حمـامات رجـال و5 حمـامات نسـاء ومحطـة تحليـة ميـاة وخـزان ميـاة و3 محـولات كـهرباء
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