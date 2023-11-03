الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة القليوبية تنظم اليوم قافلة طبية مجانية بكفر شكر

د. حموده الجزار وكيل
د. حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فيتو

تنظم مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، اليوم  الجمعة وغدا السبت، قافلة طبية مجانية بقرية الصفيين التابعة لكفر شكر.

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يأتي ذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت رعاية الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية. 

القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

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في وقت سابق، أعلنت مديرية الشؤون الصحية في القليوبية، برئاسة الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة بديوان عام المديرية في إدارتي الملاريا والشؤون القانونية، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء حتى 14 نوفمبر المقبل، ولمدة 15 يوما.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، أن الوظائف الجديدة بالمديرية متاحة لوظيفتي مدير إدارة الملاريا، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية.

وقال وكيل الصحة بالقليوبية، إنه يجب توافر عدة شروط في المتقدم للوظائف، وهي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب لشروط شغل الوظيفة.

- الإلمام بمسؤوليات ومهام الإدارة طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي ولديه الخبرة في المجال.

- حاصل على تقارير الكفاية بدرجة ممتاز عن آخر ثلاث سنوات.

- غير محال لمحاكمة تأديبية.

- أن يكون من العاملين التابعين لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية.

- اجتياز المقابلة الشخصية المقررة.

كما أضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى أن المستندات المطلوبة لشغل الوظائف هي:

- طلب باسم الدكتور مدير المديرية.

- السيرة الذاتية والإنجازات العلمية، وما يؤيدها من مستندات.

- بيان حالة وظيفية موضح به الجزاءات والإجازات والتقارير السرية عن آخر ثلاث سنوات، موضحا به جهة عمله الأصلية.

- خطاب معتمد ومختوم يفيد بأنه غير محال للمحاكمة التأديبية.

- مقترحات لتطوير العمل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الطلبات تقدم إلى مكتب مدير إدارة الموارد البشرية بديوان المديرية خلال 15 يوما، اعتبارا من غد الثلاثاء 31 اكتوبر الجاري، حتى الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر المقبل.

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