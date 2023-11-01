الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد البصل الأحمر، يعزز صحة الجهاز الهضمي والقلب

البصل الاحمر وفوائده،
البصل الاحمر وفوائده، فيتو

 فوائد البصل الأحمر للصحة عديدة، وذلك لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تدعم الجسم، وتحميه من مختلف الأمراض، وكذلك من الجذور الحرة، التي تحاول إتلاف خلايا الجسم، ويعد البصل الأحمر من الخضراوات التي تعد من الإضافات الأساسية لمعظم الأطعمة، سواء للخضراوات، أو اللحوم أو الفراخ.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البصل الأحمر تجعله من أهم الخضراوات التي يجب التركيز على تناولها، وأن تكون مكونا أساسيا في النظام الغذائي، لتحقيق أعلى استفادة منه.

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فوائد البصل الأحمر للصحة

وتستعرض الدكتورة هدى في السطور التالية، أهم فوائد البصل الأحمر للصحة.

 

احتواءه على مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البصل الاحمر، على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي يمكن أن تساهم في الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

 

تحسين الهضم

يحتوي البصل الأحمر على الألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين الهضم وخفض الكوليسترول.

 

مصدر هام للفيتامينات

يحتوي البصل الاحمر على فيتامين C الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة، وفيتامين K الذي يساعد في تخثر الدم.

 

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد البصل الأحمر في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم، مما يحمي القلب والأوعية الدموية من التلف.

 

تعزيز جهاز المناعة

يحتوي البصل الأحمر على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف، مما يعزز جهاز المناعة.

 

الوقاية من السرطان

قد يساعد البصل الأحمر في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان المعدة والقولون.

 

مضاد للالتهابات والفطريات

وجود مادة الكيرسيتين يزيد من أهمية البصل الأحمر، لخواصه المضادة للفطريات، ومضاد للالتهابات ومضادة للأكسدة، كما اكدت الدراسات الطبية الحديثة تأثيراته المضاد للخلايا السرطانية.

وهذا أيضا يجعل البصل الأحمر فعال في مكافحة نزلات البرد والحمى. 

 

خفض مستويات السكر في الدم

قد يساعد البصل الأحمر في خفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

 

فقدان الوزن

قد يساعد البصل الأحمر في فقدان الوزن عن طريق زيادة الشعور بالشبع وخفض السعرات الحرارية.

البصل الاحمر

بالإضافة إلى هذه الفوائد، قد يساعد البصل الأحمر أيضًا في:

 

تحسين صحة الفم والأسنان.

المساعدة في الحفاظ على البشرة.

تقوية الصحة الجنسية.

المساهمة في علاج تهيج المعدة. 

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