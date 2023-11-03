نتائج الزمالك مع محمود ناجي قبل إدارته مباراة الأبيض مع زد الليلة

الزمالك، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إسناد مباراة الزمالك ضد منافسه زد إف سي، إلى الحكم الدولي محمود ناجي.

ويلتقي فريق الكرة بنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة نظيره فريق زد إف سي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

نتائج الزمالك مع صافرة محمود ناجي

وتستعرض فيتو في السطور التالية نتائج الزمالك مع صافرة محمود ناجي في المواسم السابقة على قبل إدارته مباراة الفريق الأبيض الليلة النحو التالي:

أدار محمود ناجي 7 مباريات فقط من قبل لنادي الزمالك، وبالتالي فإن مباراة الليلة تحمل الرقم 8 التي يديرها محمود ناجي لفريق ميت عقبة.

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نجح الزمالك في تحقيق الفوز في 4 مباريات تحت صافرة محمود ناجي، بينما سيطر التعادل على نتيجة مباراتين فقط، بينما خسر الأبيض مباراة واحدة تحت صافرة محمود ناجي، وكانت أمام المصري البورسعيدي الموسم الماضي وحسمها الأخير لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الحكم الدولي محمود ناجي، فيتو

موعد مباراة الزمالك وزد

تنطلق مباراة الزمالك وزد اليوم الجمعة، في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام إنبي

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا".

ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.