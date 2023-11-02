الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك ضد زد في الدوري المصري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره زد غدا الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

التشكيل المتوقع للزمالك ضد زد

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك أمام زد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – عمر جابر – أحمد فتوح.

وسط الملعب: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري – محمود عبد الرازق شيكابالا – يوسف أوباما.

موعد مباراة الزمالك وزد

تنطلق مباراة الزمالك وزد غدا الجمعة، في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل

 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء غدا الجمعة بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام إنبي 

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني  - مصطفى الزناري  - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح  - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما "  .

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا".

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 ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري 

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط. 

وكان فريق  الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط. 

 

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