أخبار الرياضة اليوم: تحديد موعد مباراة مصر وجيبوتي.. عودة سامسون لقائمة الزمالك أمام زد

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، والتي نشرها القسم الرياضي في فيتو وأبرزها:

أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

قالت السلطات في كولومبيا، مساء اليوم الخميس: إن جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة (إلن)، هي المسئولة عن اختطاف والد لاعب ليفربول، لويس دياز.

وقال أوتي باتينو، ممثل الحكومة في حوار السلام مع المتمردين: "لقد علمنا أن عملية الاختطاف التي تمت في 28 أكتوبر في بارانكاس، بمقاطعة لاجواخيرا، والتي كان ضحيتها لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، والد ووالدة لاعب كرة القدم لويس فرناندو دياز، تم تنفيذها من قبل وحدة تابعة لـ "جيش التحرير الوطني".

الدوري المصري، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع ‏الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات ‏متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في السابعة من مساء الجمعة على استاد المقاولون العرب في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الخميس، عن اختيار هدف المهاجم الغاني بنيامين بواتينج لاعب الاتحاد السكندري في مرمى المقاولون العرب، ليكون أفضل هدف في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

يسعى نادي ليفربول للتعاقد مع إحدى الصفقات البرازيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع أندريه تريندادي.

جرت مساء اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة الدور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيقام خلال يومي 11 و12 من شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، قررت إقامة مباريات دور الثمانية بكأس خادم الحرمين يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.

استعاد نادي برشلونة، أحد لاعبيه البارزين، بعد غياب طويل، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة ريال سوسيداد، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة 12 من عمر الدوري الإسباني - الليجا.

ويحتل نادي برشلونة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، عن إقامة مباراة مارسيليا وليون، في السادس من ديسمبر المقبل، دون تحديد الملعب حتى الآن.

وكان من المقرر إقامة المواجهة في 29 أكتوبر الماضي، لكن تأجلت بسبب رشق حافلة فريق ليون بالحجارة، مما أدى لإصابة المدرب فابيو جروسو.

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتماد فوز نادي اتحاد جدة السعودي على سباهان الإيراني، في المباراة التي تم إلغاؤها بين الفريقين في دوري أبطال آسيا بسبب اعتراض النادي السعودي على وجود تمثال وصور تحمل طابعا سياسيا داخل ملعب المباراة.

الأهلي، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الغزاوي، عضو المجلس بترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري.