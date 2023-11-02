بعد تأجيلها بسبب الشغب، تحديد موعد مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، عن إقامة مباراة مارسيليا وليون، في السادس من ديسمبر المقبل، دون تحديد الملعب حتى الآن.

وكان من المقرر إقامة المواجهة في 29 أكتوبر الماضي، لكن تأجلت بسبب رشق حافلة فريق ليون بالحجارة، مما أدى لإصابة المدرب فابيو جروسو.

وصرح فنسنت لابرون رئيس رابطة الدوري الفرنسي "ملعب المباراة سيتم تحديده لاحقا، بينما ننتظر عناصر تكميلية تساهم بها السلطات العامة لضمان توفير ظروف أمنية أفضل".

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وألقت مجموعة من ألتراس مارسيليا، الحجارة على حافلة ليون ومدربه فابيو جروسو، الذي أصيب قبل الوصول إلى ملعب فيلودروم.

كما أصيب مساعد جروسو، رافائيلي لونجو في عينيه، بجانب إصابة بعض لاعبي ليون، نتيجة تحطم زجاج نوافذ السيارة والأغراض التي ألقاها الألتراس.

وتم إلقاء القبض على 9 أشخاص على الأقل، عقب هذه الأحداث، وسيواجهون عقوبة السجن التي قد تصل إلى 10 سنوات.

كما فتحت نيابة مارسيليا، تحقيقين آخرين متعلقين بالأحداث التي وقعت ليلة الأحد الماضي.

الجدير بالذكر أن مارسيليا يحتل المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يحتل ليون المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

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