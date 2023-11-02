الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تعرف على أول صفقات ليفربول في الميركاتو الشتوي المقبل

أندريه تريندادي لاعب
أندريه تريندادي لاعب فلومينينسي البرازيلي، فيتو

يسعى نادي ليفربول للتعاقد مع إحدى الصفقات البرازيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع أندريه تريندادي نجم فريق فلومينينسي البرازيلي للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية، نقلًا عن الصحفي فرانسوا بلاتو، أندريه توصل بالفعل إلى اتفاق شفهي مع ليفربول للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو المقبل.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أنه لا يوجد اتفاق رسمي بين ليفربول وفلومينينسي حتى الآن.

ومن المتوقع أن يعرض النادي الإنجليزي 25 مليون جنيه إسترليني لضم أندريه، الذي يمكنه تغطية جميع المراكز في وسط الملعب.

ويشير التقرير إلى أن المحادثات يمكن أن تتم بشكل أسرع بعد نهائي كأس ليبرتادوريس يوم السبت، حيث يلاقي فلومينينسي نظيره بوكا جونيورز على ملعب ماراكانا.

ويرتبط أندريه البالغ من العمر 22 عامًا، بعقد مع فلومينينسي البرازيلي حتى 31 ديسمبر 2026.

أرقام محمد صلاح في شهر أكتوبر

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وخلال الشهر الماضي سجل محمد صلاح 5 أهداف في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي كما سدد 5 تسديدات على المرمى وصنع 6 فرص محققة.

محمد صلاح ينافس جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتونو بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.

وارتدى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، شارة القيادة الريدز أمام  بورنموث.

وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن صلاح يعيش ليلة تاريخية، كونها أول مباراة يرتدي فيها شارة قيادة ليفربول منذ البداية، وذلك في ظهوره الخامس ببطولة كأس الرابطة بقميص الريدز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.


 

ليفربول نادي ليفربول فلومينينسي البرازيلي أندريه تريندادي أندريه

مواد متعلقة

ينافس على الأفضل بالبريميرليج، أرقام محمد صلاح مع ليفربول في شهر أكتوبر

محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في أكتوبر بالدوري الإنجليزي

قرعة دور الثمانية في كأس كاراباو، ليفربول يصطدم بوست هام

الأكثر قراءة

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

إسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال على يد المقاومة

حالة الطقس اليوم الجمعة 03 -11-2023 في مصر

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية