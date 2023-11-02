تعرف على أول صفقات ليفربول في الميركاتو الشتوي المقبل

يسعى نادي ليفربول للتعاقد مع إحدى الصفقات البرازيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع أندريه تريندادي نجم فريق فلومينينسي البرازيلي للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية، نقلًا عن الصحفي فرانسوا بلاتو، أندريه توصل بالفعل إلى اتفاق شفهي مع ليفربول للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو المقبل.

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وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أنه لا يوجد اتفاق رسمي بين ليفربول وفلومينينسي حتى الآن.

ومن المتوقع أن يعرض النادي الإنجليزي 25 مليون جنيه إسترليني لضم أندريه، الذي يمكنه تغطية جميع المراكز في وسط الملعب.

ويشير التقرير إلى أن المحادثات يمكن أن تتم بشكل أسرع بعد نهائي كأس ليبرتادوريس يوم السبت، حيث يلاقي فلومينينسي نظيره بوكا جونيورز على ملعب ماراكانا.

ويرتبط أندريه البالغ من العمر 22 عامًا، بعقد مع فلومينينسي البرازيلي حتى 31 ديسمبر 2026.

أرقام محمد صلاح في شهر أكتوبر

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.



وخلال الشهر الماضي سجل محمد صلاح 5 أهداف في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي كما سدد 5 تسديدات على المرمى وصنع 6 فرص محققة.

محمد صلاح ينافس جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتونو بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.

وارتدى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، شارة القيادة الريدز أمام بورنموث.

وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن صلاح يعيش ليلة تاريخية، كونها أول مباراة يرتدي فيها شارة قيادة ليفربول منذ البداية، وذلك في ظهوره الخامس ببطولة كأس الرابطة بقميص الريدز.

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