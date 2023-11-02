عودة رمضان صبحي وعلي جبر لقائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في السابعة من مساء الجمعة على استاد المقاولون العرب في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر

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خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - محمود دونجا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

غيابات بيراميدز

وغاب عن بيراميدز بمواجهة سيراميكا كلل من محمد رضا بوبو وإسلام عيسي وبلاتي توريه وإبراهيم عادل وذلك بسبب الإصابات والرؤية الفنية.

بيراميدز يفوز على المصري 3\2

وخطف فريق بيراميدز فوز غالي من المصري البورسعيدي بنتيجة 3\2 من لقاء الفريقين علي استاد برج العرب بافتتاح الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

أحرز ثلاثية بيراميدز فيستون مايلي هدفين ومصطفى فتحي في الدقائق 46 و49 و85.

وأحرز ثنائية المصري محمد شامي وغيلاس قناوي في الدقيقتين 82 و88.



ترتيب بيراميدز في الدوري

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول دوري نايل برصيد 13 نقاط جمعها من تحقيق 4 انتصارات وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

ماييلي رجل مباراة بيراميدز والمصري

واختير فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز، لنيل جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام النادي المصري في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الجامعة المغربية لكرة القدم، بشأن استدعاء المدافع المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، للتواجد ضمن القائمة الأولية لمنتخب أسود الأطلسي الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الاتحاد المغربي في الخطاب أن الشيبي مستدعى للقائمة الأولية لمنتخب المغرب الذي يواجه إريتريا يوم ١٦ نوفمبر المقبل في أغادير في أولى مباريات تصفيات كأس العالم، ومباراة تنزانيا في دار السلام يوم ٢١ من نفس الشهر في الجولة الثانية، علما بأن التجمع الدولي بداية من ١٣ وحتى ٢١ نوفمبر.

يذكر أن منتخب المغرب في صدارة التصنيف لمنتخبات قارة أفريقيا، والمنتخب صاحب المركز الرابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة ٢٠٢٢ بقطر في إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي منتخب عربي أو أفريقي.