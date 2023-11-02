الدوري الممتاز، هدف بواتينج في مرمى المقاولون الأفضل بالجولة الخامسة (فيديو)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الخميس، عن اختيار هدف المهاجم الغاني بنيامين بواتينج لاعب الاتحاد السكندري في مرمى المقاولون العرب، ليكون أفضل هدف في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وتنافس هدف بنيامين بواتينج مع أهداف الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في مرمى المصري، وغيلاس قناوي لاعب المصري، على لقب أفضل أهداف الجولة قبل أن يتم حسمه من قبل الجمهور بفوز هدف بواتينج.

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وكان هدف بواتينج في مرمى المقاولون الثاني لفريقه الاتحاد السكندري في اللقاء الذي انتهي بفوز زعيم الثغر 3-2.

مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري الممتاز

الدوري المصري، كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات النادي الأهلي المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقرر أن يواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 نوفمبر، ويواجه المارد الأحمر فريق الجونة يوم 11 نوفمبر.

وخاض الأهلي مباراتين فقط حتى الآن في بطولة الدوري المصري أمام كل من المصري والإسماعيلي وفاز بهما.

وكان اتحاد الكرة قد أجل مباريات الأهلي في الدوري بسبب مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه شوقي غريب في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد السبت على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.