برشلونة يستعيد نجمه بعد غياب طويل بسبب الإصابة

استعاد نادي برشلونة، أحد لاعبيه البارزين، بعد غياب طويل، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة ريال سوسيداد، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة 12 من عمر الدوري الإسباني - الليجا.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن بيدري نجم الفريق الكتالوني برشلونة، عاد لخوض التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، وغاب بيدري عن المستطيل الأخضر منذ إصابته في أغسطس الماضي.

ونوهت الصحيفة، إذا سار تطور الأمور بصورة طبيعية، سيتواجد بيدري في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد.

Advertisements

وأشارت: فرينكي دي يونج لاعب البارسا، يتدرب بشكل منفرد بعيدًا عن المجموعة، ويبدو أن عودته للملاعب تحتاج إلى المزيد من الوقت.

ويحتل نادي برشلونة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

صراع برشلونة وليفربول ويونايتد على صفقة أنتويرب

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن هناك اهتمام من جانب ناديا مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزية بضم بآرثر فيرميرين لاعب وسط رويال أنتويرب البلجيكي الذي يستهدف برشلونة الإسباني التعاقد معه منذ فترة طويلة.

واوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك مصادر من النادي البلجيكي أكدت أن مانشستر يونايتد وليفربول يراقبان فيرميرين الذي حددت إدارة ناديه من 20 إلى 25 مليون يورو للتخلي عنه.

وتحدث المديران الرياضيان للفريقين، ديكو برشلونة ومارك أوفرمارس رويال انتويرب)، عن اللاعب خلال وجبة الغداء التي أُقيمت للمسؤولين قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.