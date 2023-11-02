بعد إلغاء المباراة، الاتحاد الآسيوي يعتمد فوز اتحاد جدة على سباهان الإيراني

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتماد فوز نادي اتحاد جدة السعودي على سباهان الإيراني، في المباراة التي تم إلغاؤها بين الفريقين في دوري أبطال آسيا بسبب اعتراض النادي السعودي على وجود تمثال وصور تحمل طابعا سياسيا داخل ملعب المباراة.

وغادرت بعثة فريق اتحاد جدة الملعب فعليا، حيث تم الإعلان عن إلغاء المباراة لاحقا بشكل رسمي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في وقت سابق إلغاء المباراة بسبب ما وصفها بظروف غير متوقعة، كما أعلن إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد مع تأكيد حرصه على سلامة وأمان عناصر اللعبة.

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بيان الاتحاد الآسيوي بشأن عقوبات سباهان

ونشر اتحاد آسيا لكرة القدم، بيانًا مساء اليوم الخميس قال فيه: اعتبار فريق الاتحاد فائزًا في مباراته ضد سباهان الإيراني بنتيجة 3-0، وذلك بعد مراجعة الواقعة التي حدثت في الملعب".

كما تم إصدار عقوبتين إضافيتين ضد الفريق الإيراني، أولهما إقامة 3 مباريات لفريق سباهان خارج ملعبه.

أما العقوبة الثانية تغريم سباهان 200 ألف دولار.

وفي مطلع الشهر الماضي، أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري الأبطال في 19 سبتمبر الماضي وحقق الفوز في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري بسبب عقوبات على النادي الإيراني.