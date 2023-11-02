الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بعد إلغاء المباراة، الاتحاد الآسيوي يعتمد فوز اتحاد جدة على سباهان الإيراني

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتماد فوز نادي اتحاد جدة السعودي على سباهان الإيراني، في المباراة التي تم إلغاؤها بين الفريقين في دوري أبطال آسيا بسبب اعتراض النادي السعودي على وجود تمثال وصور تحمل طابعا سياسيا داخل ملعب المباراة.

وغادرت بعثة فريق اتحاد جدة الملعب فعليا، حيث تم الإعلان عن إلغاء المباراة لاحقا بشكل رسمي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في وقت سابق إلغاء المباراة بسبب ما وصفها بظروف غير متوقعة، كما أعلن إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد مع تأكيد حرصه على سلامة وأمان عناصر اللعبة.

Advertisements

بيان الاتحاد الآسيوي بشأن عقوبات سباهان

ونشر اتحاد آسيا لكرة القدم، بيانًا مساء اليوم الخميس قال فيه: اعتبار فريق الاتحاد فائزًا في مباراته ضد سباهان الإيراني بنتيجة 3-0، وذلك بعد مراجعة الواقعة التي حدثت في الملعب".

كما تم إصدار عقوبتين إضافيتين ضد الفريق الإيراني، أولهما إقامة 3 مباريات لفريق سباهان خارج ملعبه.

أما العقوبة الثانية تغريم سباهان 200 ألف دولار.

وفي مطلع الشهر الماضي، أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري الأبطال في 19 سبتمبر الماضي وحقق الفوز في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري بسبب عقوبات على النادي الإيراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتحاد جدة سباهان الإيراني سباهان اتحاد جدة السعودي دوري أبطال آسيا

مواد متعلقة

اتحاد جدة يكتسح الفيحاء بثلاثية في كأس خادم الحرمين

إنجاز فردي جديد لرومارينيو مع اتحاد جدة

دوري أبطال آسيا، اتحاد جدة يحقق الفوز على القوة الجوية العراقي بهدف

تقارير سعودية: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصدد إعلان عقوبات مغلظة على سباهان الإيراني

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

ارتفاع عدد قتلى حزب الله في الاشتباكات مع إسرائيل إلى 53 عنصرا

المقاومة العراقية تقصف أهدافا أمريكية وإسرائيلية نصرة لأهالي غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية