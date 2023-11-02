كأس خادم الحرمين الشريفين، قرعة صعبة لـ النصر والهلال

جرت مساء اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة الدور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيقام خلال يومي 11 و12 من شهر ديسمبر المقبل.

وأوقعت القرعة، الهلال في مواجهة صعبة أمام التعاون، أما النصر يصطدم بنظيره الشباب.

ويواجه اتحاد جدة نظيره الفيصلي، أما الخليج سيلاقي أبها.

ويعيش التعاون، فترة جيدة على مستوى النتائج، ويحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.

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يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، قررت إقامة مباريات دور الثمانية بكأس خادم الحرمين يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.

وسيتم تأجيل مباراة اتحاد جدة والفيصلي، بسبب مشاركة العميد في منافسات كأس العالم للأندية خلال الشهر المقبل.

صدمة أهلي جدة أمام أبها



ودع فريق أهلي جدة كأس خادم الحرمين من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام أبها، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي أهلي جدة ومحاولات لإحراز هدف التقدم، حيث أهدر لاعبو الفريق أكثر من فرصة محققة، قبل الوصول إلى الوقت بدل الضائع الذي شهد أحداثا مثيرة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تقدم أبها بهدف عن طريق أحمد عبده جابر، إلا أن رياض محرز رد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بإحراز هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني، ظن الجميع أن أهلي جدة في طريقه للفوز بعد طرد زكريا سامي لاعب أبها في الدقيقة 51 بعد تدخل عنيف على روبرتو فيرمينو، إلا أن فريق أبها لجأ إلى الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، وانعدمت الخطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 67، وعلى عكس سير اللقاء، أحرز أبها هدفه الثاني عن طريق كارل توكو إيكامبي الذي استغل تمريرة طولية وراوغ روجر إبانيز مدافع الأهلي ثم سدد كرة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 71، عاد كارل توكو إيكامبي وأحرز هدف أبها الثالث إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ على فرانسوا كامانو لاعب أبها في بداية اللعبة.

وفي الدقيقة 77، أطلق علي الأسمري لاعب الأهلي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ردت من العارضة، لتمر الدقائق المتبقية ويفشل الأهلي في التسجيل وينتهي اللقاء بفوز أبها 2 / 1.