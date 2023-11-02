الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

الكشف عن مختطفي والدي لويس دياز لاعب ليفربول

لويس دياز، فيتو
لويس دياز، فيتو

قالت السلطات في كولومبيا، مساء اليوم الخميس: إن جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة (إلن)، هي المسئولة عن اختطاف والد لاعب ليفربول، لويس دياز.

وقال أوتي باتينو، ممثل الحكومة في حوار السلام مع المتمردين: "لقد علمنا أن عملية الاختطاف التي تمت في 28 أكتوبر في بارانكاس، بمقاطعة لاجواخيرا، والتي كان ضحيتها لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، والد ووالدة لاعب كرة القدم لويس فرناندو دياز، تم تنفيذها من قبل وحدة تابعة لـ "جيش التحرير الوطني".

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وتم اختطاف لويس مانويل دياز وسيلنيس مارولاندا، والدي الجناح الكولومبي، يوم السبت الماضي في منطقة بارانكاس، أثناء سفرهما في سيارة.

وتم إطلاق سراح أم اللاعب بعد عدة ساعات بفضل ضغط الشرطة، لكن السلطات لا تزال تبحث منذ 5 أيام عن والد اللاعب.

ووقع الحادث رغم سريان وقف إطلاق للنار بين السلطات والجماعة المتمردة، منذ 3 أغسطس الماضي ولمدة 180 يوما.

وينص وقف إطلاق النار على وقف أي عمل عدائي بين الجانبين، وكذلك أي أعمال محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يعتبر اتخاذ رهائن كما في هذه الحالة، جريمة حرب.

أرقام محمد صلاح في شهر أكتوبر 

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وخلال الشهر الماضي سجل مو صلاح 5 أهداف في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي كما سدد 5 تسديدات على المرمى وصنع 6 فرص محققة.

محمد صلاح ينافس جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتون بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.

وارتدى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، شارة القيادة الريدز أمام  بورنموث.

وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن صلاح يعيش ليلة تاريخية، كونها أول مباراة يرتدي فيها شارة قيادة ليفربول منذ البداية، وذلك في ظهوره الخامس ببطولة كأس الرابطة بقميص الريدز.

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