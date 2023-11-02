الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل مأساة مرضى السرطان في غزة

وزارة الصحة الفلسطينية،
وزارة الصحة الفلسطينية، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الأطباء مجبرون على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير بما في ذلك حالات الولادة للنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية وأن 16 مستشفى من إجمالي 35 توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن حوالي 2000 مريض بالسرطان تم نقلهم إلى مستشفيات القدس وداخل مناطق الخط الأخضر قبل العدوان على قطاع غزة، لكن عمليات النقل توقفت الآن بسبب  العدوان العسكري الذي ينفذه جيش الاحتلال.

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 تحلل الجثث تحت المباني يثير المخاوف

وأكدت أن تحلل الجثث تحت المباني المنهارة يثير مخاوف إنسانية وبيئية، وأن الهلال الأحمر الفلسطيني قام بتقليص عدد سيارات الإسعاف بسبب نقص الوقود.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن القوات الإسرائيلي لا تزال تحظر دخول الوقود إلى القطاع، وأن الوكالات الإنسانية وموظفيها يواجهون قيودًا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية.  

انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة

من جانبه، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الإخبارية”: لا يوجد جهاز واحد للتنفس الصناعي في مستشفيات قطاع غزة والأطقم الطبية تقوم بالمفاضلة بين الحالات، والمستشفيات تعمل الآن بدون تخدير ووصلنا إلى حافة الانهيار للمنظومة الصحية في قطاع غزة.

ادخال الوقود لمستشفيات غزة

وتابع: نناشد دول العالم ومصر إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية رغم التعنت الإسرائيلي، كما نطالب بإدخال الوقود للمستشفيات قبل فقدان العديد من الأرواح. 

شهداء قطاع غزة

وأكد: الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية تطهير عرقي لكل حي بقطاع غزة، ونحو 9 آلاف شهيد حتى اللحظة معظمهم أطفال ونساء، وهناك أكثر من 2000 مفقود فلسطيني تحت الأنقاض، وتم تدمير 25 سيارة إسعاف حتى الآن.

أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن ثلث مستشفيات غزة أصبحت خارج العمل وتوقفت تمامًا عن تقديم خدمات للمصابين بها بسبب نقص الوقود.

الوقود مسألة حياة أو موت

وأكدت أن دخول الوقود إلى قطاع غزة مع المساعدات ليس أمرًا ترفيهيًّا، إنما هو مسألة حياة أو موت، بالإضافة إلى حاجة الأطقم الطبية التابعة لها إلى ضمانات حتى تتمكن من أداء عملها داخل القطاع بسبب ما تقوم به القوات الإسرائيلية من قصف وتدمير للمستشفيات.

توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات

وأشارت إلى أنه لا بدَّ من إدخال الوقود إلى القطاع دون أي قيود من جانب الاحتلال، لأن هذا الأمر يمثل تهديدًا حقيقيًّا على حياة المرضى في غزة وتوفير أكبر قدر من المستلزمات الطبية والأدوية لهذه المستشفيات.

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