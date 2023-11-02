الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 9 آلاف شهيد و2000 مفقود تحت الأنقاض

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: إن هناك 16 مستشفى خرجوا من الخدمة في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.
 

انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الإخبارية”: لا يوجد جهاز واحد للتنفس الصناعي في مستشفيات قطاع غزة والأطقم الطبية تقوم بالمفاضلة بين الحالات، والمستشفيات تعمل الآن بدون تخدير ووصلنا إلى حافة الانهيار للمنظومة الصحية في قطاع غزة.

 


ادخل الوقود لمستشفيات غزة

وتابع: نناشد دول العالم ومصر إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية رغم التعنت الإسرائيلي، كما نطالب بإدخال الوقود للمستشفيات قبل فقدان العديد من الأرواح. 

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شهداء قطاع غزة

وأكد: الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية تطهير عرقي لكل حي بقطاع غزة، ونحو 9 آلاف شهيد حتى اللحظة معظمهم أطفال ونساء، وهناك أكثر من 2000 مفقود فلسطيني تحت الأنقاض، وتم تدمير 25 سيارة إسعاف حتى الآن.

 

أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن ثلث مستشفيات غزة أصبحت خارج العمل وتوقفت تمامًا عن تقديم خدمات للمصابين بها بسبب نقص الوقود.

 

الوقود مسألة حياة أو موت

وأكدت أن دخول الوقود إلى قطاع غزة مع المساعدات ليس أمرًا ترفيهيًّا، إنما هو مسألة حياة أو موت، بالإضافة إلى حاجة الأطقم الطبية التابعة لها إلى ضمانات حتى تتمكن من أداء عملها داخل القطاع بسبب ما تقوم به القوات الإسرائيلية من قصف وتدمير للمستشفيات.

 

توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات

وأشارت إلى أنه لا بدَّ من إدخال الوقود إلى القطاع دون أي قيود من جانب الاحتلال، لأن هذا الأمر يمثل تهديدًا حقيقيًّا على حياة المرضى في غزة وتوفير أكبر قدر من المستلزمات الطبية والأدوية لهذه المستشفيات.

 

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