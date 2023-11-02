الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس سائق ميكروباص دهس سيدة في البساتين

ميكروباص، فيتو
ميكروباص، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس سائق سيارة ميكروباص دهس سيدة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.


 تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم مصابة باضطراب فى درجة الوعى واشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" اصطدمت بها حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة بدائرة القسم.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خوفًا من المُسائلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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قسم شرطة البساتين النيابة العامة قسم شرطة المقطم

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